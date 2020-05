Wesele 2020. Łukasz Szumowski zapowiada zmiany

- Zdaję sobie sprawę, że szczególnie w kwestii organizacji ślubów, wesel, to jest zwykle planowanie na wiele miesięcy naprzód. Wiemy, również z własnych doświadczeń, jak trudno jest zarezerwować salę na wesele. Chcemy ten sektor odmrażać szybko - zapewnił podczas piątkowej konferencji Łukasz Szumowski .

Minister zdrowia dodał, że będzie rekomendować w pierwszej kolejności, by "uwolnić wesela do 50 osób". - Ci goście to najczęściej są osoby znane nam, bliskie, rodzina, więc w tym etapie będzie popatrzeć, na ile taki ruch zwiększa ryzyko epidemiczne, a na ile nie - zaznaczył.