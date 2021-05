Łukasz Piebiak w NSA. Głosowanie było tajne

Jak ujawnił reporter WP Patryk Michalski, zarówno Łukasz Piebiak, jak i sędzia Maciej Nawacki domagali się wyłączenia z głosowań w KRS senatora Bogdana Zdrojewskiego. Wniosek pierwszego z nich przepadł, drugi dopiero za piąty razem został przyjęty. - To pierwszy taki przypadek w historii KRS, kiedy odbiera się głos jednemu z członków Rady i przedstawicielowi parlamentu. To sytuacja nie do przyjęcia. Bogdan Zdrojewski reprezentuje w Radzie Senat RP - komentował senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.