Łukasz Piebiak pozwał Katarzynę Lubnauer. Chodzi o "kreaturę"

Sędzia skierował też do Marszałek Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Katarzyny Lubnauer do odpowiedzialności karnej.

"Oskarżam Katarzynę Lubnauer o to, że w publicznej wypowiedzi wyemitowanej 2 lutego 2021 przez portal TVN24 za pomocą środków masowego komunikowania, nieprawdziwie pomówiła sędziego Łukasza Piebiaka o to, że był jednym ze 'współautorów hasła na w' w stosunku do byłej I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf, powiedziała, Łukasz Piebiak, to 'straszna kreatura' i 'obrzydliwy człowiek' oraz 'bohater afery hejterskiej' tj. o takie postępowanie, które może poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dopełnienia urzędu sędziego - tj. o przestępstwo z art. 212 § 2 kk" - czytamy w akcie oskarżenia, do którego dotarł serwis w polityce.pl.