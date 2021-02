Łukasz Piebiak znany z "afery hejterskiej" chce zostać członkiem KRS

Piebiak do Ministerstwa Sprawiedliwości wszedł już w listopadzie 2015 roku, a więc zaraz po objęciu władzy przez ekipę Zjednoczonej Prawicy. Jak pisze w swoich mediach społecznościowych pozwoliło mu to wziąć udział w "pierwszej od 30 lat fundamentalnej reformie sądownictwa". Teraz były wiceminister chciałby zostać nowym członkiem KRS. Jako powód podaje m.in. chęć dokończenia reformy.

Przypomnijmy, w sierpniu 2019 roku portal Onet.pl ujawnił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak organizował akcję szerzenia pomówień na temat sędziów krytycznych wobec PiS. Wykorzystywał do tego Emilię Sz., która rozsyłała maile i listy o rzekomych romansach i oczerniała sędziów na Twitterze. Ponadto dostarczała plotki prowadzącym program "Alarm" w TVP.

Po publikacji Piebiak podał się do dymisji, a Jakub Iwaniec, inny pracownik resortu zamieszany w sprawę, został zwolniony. Emilia przeprosiła w oświadczeniu wszystkie ofiary nagonki. "Nie robiłam tego ani dla siebie, ani dla pieniędzy, ani tym bardziej, jak to gdzieś wyczytałam, dla jakiegoś miejsca na liście wyborczej" – napisała. Ale Emilia nie działała sama. Była częścią grupy, do której należeli m.in. sędziowie Konrad Wytrykowski i Arkadiusz Cichocki.