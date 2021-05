Awantura w KRS. Piebiak i Nawacki walczą o awans

Podstawa do unieważnienia konkursu?

- To pierwszy taki przypadek w historii KRS, kiedy odbiera się głos jednemu z członków Rady – przedstawicielowi parlamentu. To sytuacja nie do przyjęcia. Bogdan Zdrojewski reprezentuje w Radzie Senat RP – komentuje w WP Krzysztof Kwiatkowski, drugi przedstawiciel Senatu w Radzie. - Moim zdaniem może to stanowić podstawę do unieważnienia konkursu przed Sądem Najwyższym – dodaje senator niezależny.