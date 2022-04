Łukasz Mejza w gronie oligarchów. Amerykanie opisują polskiego posła

Na łamach "The Washington Post" ukazał się artykuł, który stanowi część globalnego śledztwa "Pandora Papers". Tym razem uwagę dziennikarzy przyciągnęło miasteczko Cheyenne w amerykańskim stanie Wyoming, który uchodzi za raj podatkowy. To właśnie tam zarejestrowana była Vinci NeoClinic LLC, bliźniacza spółka do tej, którą założył Łukasz Mejza.