Tajemnice Łukasza Mejzy. Ktoś zlikwidował amerykańską odnogę biznesu

W piątek w amerykańskim stanie Wyoming zlikwidowano firmę Vinci NeoClinic LLC. To przedsiębiorstwo o takiej samej nazwie i logotypie jak należąca do Łukasza Mejzy polska spółka, która obiecywała leczenie ciężko i śmiertelnie chorych. Na terapię miała wysyłać za granicę. Według wspólnika wiceministra sportu, zlikwidowany biznes miał pomagać w transferowaniu pieniędzy z Polski przez USA do Meksyku - od chorych do kliniki.