Łukasz Mejza i spółki. Sprawdziliśmy, co się stało z udziałami polityka

Poza udziałami we wspomnianych już wyżej spółkach - Vinci Work i Vinci Eco Energy - Mejza był też - i nadal jest - udziałowcem w Mejza Business Group (100 proc.), Vinci Sport (ok. 33,3 proc. całości). To ta pierwsza firma, wcześniej funkcjonująca jako Vinci Neoclinic, miała wysyłać do Meksyku ciężko i nieuleczalnie chorych - w tym dzieci - w zamian za 80 tys. dolarów.