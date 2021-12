Do samego końca łamał prawo? Dymisja Mejzy kilka godzin po naszych pytaniach

Dziś dzięki Ministerstwu Finansów, wiemy, że Mejza prawdopodobnie kłamał. O ile Krajowy Rejestr Sądowy, podlegający Ministerstwu Sprawiedliwości, ze względu na opóźnienia w sądach może zawierać dane nie do końca aktualne, to podlegający Ministerstwu Finansów Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, gromadzący informacje o polskich przedsiębiorcach, jest źródłem niezawodnym. Zacytujmy zresztą odpowiedź, jaką otrzymaliśmy w tej kwestii od Ministerstwa Finansów: "Zgodnie z art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (....) do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (...) Zgłoszenia informacji do CRBR odbywają się elektronicznie i są publikowane na bieżąco".