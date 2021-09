Luka na granicy z Białorusią. Migranci przeszli przez słabo pilnowane miejsce i odjechali taksówką

Wtóruje mu Bogdan, rolnik z przygranicznej gminy Kuźnica. - Ze dwa dni temu jechałem rano pole obrobić. Patrzę, na przystanku autobusowym siedzą dwie zmarznięte kobiety. Przykro mi się zrobiło. Kiedy wróciłem tam z jedzeniem, to już zatrzymali je wojskowi, którzy rozwozili patrole na granicę. To ja się pytam, jak one przeszły tę pilnowaną granicę? Chyba jest na odwrót niż w informacjach, większość migrantów jednak przechodzi do nas, a nielicznych udaje się złapać - opowiada.