Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Migranci znaleźli już sposób na płot Błaszczaka

Zatrzymani w Niemczech imigranci opowiadali, że po przerzuceniu do Niemiec przemytnicy filmowali ich i kazali im mówić "I am in Germany". Nagrania miały być dowodem skuteczności usług przemytników działających na szlaku białoruskim. O tej sprawie informował 31 sierpnia niemiecki dziennik "Die Welt", omawiając analizę niemieckich służb śledczych na temat przemytu migrantów.