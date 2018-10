Ludzkie szczątki w Watykanie. Możliwe, że należą do zaginionej dziewczynki

Watykan potwierdził informacje o znalezieniu ludzkich szczątków w siedzibie nuncjatury apostolskiej w Rzymie. Jest prawdopodobne, że należą do zaginionej córki pracownika Stolicy Apostolskiej Emanueli Orlandi.



Szczątki odkryto podczas prac remontowych na terenie nuncjatury apostolskiej Villa Giorgina w Wiecznym Mieście. Robotnicy znaleźli ludzkie kości. Na miejsce natychmiast przybyła żandarmeria watykańska. Teraz trwają badania, do kogo mogą należeć szczątki. Nie wiadomo nawet , czy do jednej czy kilku osób.

Jak się nieoficjalnie mówi, mogą kości mogą należeć do Emanueli Orlandi, która zaginęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach 22 czerwca 1983 roku w Rzymie, gdy miała 15 lat. Wszystko wskazuje na to, że została porwana.

"Watykan przeniósł ją do żeńskiego internatu"

15-letnia córka watykańskiego woźnego, mieszkająca za Spiżową Bramą, zaginęła w Rzymie, gdy papież Jan Paweł II był z pielgrzymką w Polsce. Jej zniknięcie to jedna z największych zagadek kryminalnych ostatnich dekad we Włoszech.

Do tej pory sprawy nie wyjaśniono. Hipotez i tropów było wiele. Emanuela zniknęła, gdy szła na zajęcia do szkoły muzycznej. Pierwszym podejrzanym był były rektor bazyliki św. Apolinarego. W maju 2012 roku znany egzorcysta ojciec Gabriele Amorth stwierdził, że Emanuela została porwana przez Żandarmerię Watykańską do udziału w grupowych aktach seksualnych.