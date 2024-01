Ludzie uciekali z Flores w popłochu. Lewotobi Laki-laki wybuchł 40 razy

Indonezyjski rząd poinformował w poniedziałek o ewakuacji 6,5 tys. osób z wyspy Flores - podaje Associated Press. Od niedzieli wulkan Lewotobi Laki-laki wybuchał 40 razy, a kolumny gorącego dymu osiągały od 500 do 1500 metrów. W zeszłym tygodniu władze podniosły stan alarmowy do najwyższego poziomu. Jak dotąd, nie odnotowano żadnych ofiar ani poważnych szkód.