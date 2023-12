Ogromna erupcja na Islandii. Sznur turystów po horyzont. Nie słuchają służb

O rozsądek i zachowanie ostrożności prosi też policja: "Prosimy, aby ludzie nie zbliżali się do miejsca erupcji i mieli świadomość, że wydobywający się z niej gaz może być niebezpieczny. Naukowcy potrzebują kilku dni, żeby ocenić sytuację, a my właściwie co godzinę dokonujemy ponownej oceny sytuacji" - napisano w mediach społecznościowych.