"Ludzie też to widzą". Jest apel do Trzaskowskiego

O skręcie w prawo Rafała Trzaskowskiego mówił w programie "Tłit" WP rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. - Mam apel do Rafała Trzaskowskiego: nie idźmy w stronę, którą poszedł PiS - zwrócił się do kandydata KO na prezydenta. - Nie powielajmy tych błędów. Wiemy, jak to się skończyło - zaznaczył, komentując sytuację z poniedziałku, kiedy to prezydent Warszawy podczas konferencji prasowej przekazał policji nowe pojazdy służbowe oraz sprzęt specjalistyczny. Politycy PiS uznali, że doszło naruszenia prawa wyborczego, Lewica zaś zarzuciła Trzaskowskiemu, że robi to samo, co wcześniej PiS z publicznymi środkami. - Analogie widać gołym okiem. Ludzie też to widzą - ocenił Michnik. Jego zdaniem, postulat Trzaskowskiego o uszczelnienie programu 800+ dla Ukraińców równie dobrze "mógłby wyjść z ust Błaszczaka czy Morawieckiego".

