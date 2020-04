Ludzie Jarosława Gowina do wyrzucenia ze spółek Skarbu Państwa? Szef Porozumienia reaguje

Słyszał pan jakiś stworzonych listach proskrypcyjny ludzi Gowina w spółkach Skarbu Państwa listę osób które można byłoby wyrzucić w razie scenariusza gdyby państwo zagłosowali nie tak jak jeśli chodzi o wybory korespondencyjny są szukanie jakieś haków jakieś listy tworzone słyszał Pan o tym Ja słyszałem że czytałem w mediach bo sam osobiście do mnie takie informacje nie dotarły że to Jacek polityk porozumienia miałby takie listy tworzyć Zbigniew gryglas Słyszałem że rzeczywiście takane lista powstała kto ją stworzył o ile ona istnieje takiej wiedzy nie mam ale muszę tych którzy liczą na żeś go v-dolców w spółkach Skarbu Państwa nie my jesteśmy partią potem są bardzo duży nacisk na gospodarkę mamy bardzo wielu kompetentnych ekonomicznie działać ale oni świetnie radzą sobie w sektorze prywatnym spółkach Skarbu Państwa przedstawicieli czy osób kojarzonych z naszą pasją jest do Bianka mikołajewska z oko Press pisze Młode wilki spis szukają chętnych na kwity dotyczące jednego z bliskich współpracowników Jarosława Gowina nie mam żadnej wiedzy na ten temat ale jeżeli kwity dotyczą tylko jednego z moich współpracowników rzekomy żebym kwity chcę Zresztą podkreślić że mam bardzo sceptycyzm wobec wiarygodności materiałów wysuwany w takich sytuacjach to jeżeli to dotyczy tylko jednego z moich współpracowników to znaczy że udało mi się stworzyć partię czy grona wspaniały uczciwych ludzi