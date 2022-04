Ludwik Dorn nie żyje. Jarosław Kaczyński: jestem pełen żalu

- Ludwik Dorn nie żyje. Odszedł człowiek, który miał bardzo dobry życiorys, działał w latach 70., w kolejnych dziesięcioleciach. Działalność Ludwika Dorna to była działalność, która uczyniła dużo dobrego dla Polski. Wybitnie zdolny człowiek. Ludwik Dorn odszedł za wcześniej. Choć nasze polityczne drogi rozeszły się, to nie moment, by o tym mówić. Jestem pełen żalu - powiedział w krótkim komentarzu Jarosław Kaczyński. Dodał, że przekazuje rodzinie zmarłego kondolencje.