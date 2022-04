Kurczak od psa z dwoma ogonami przegrał wybory na Węgrzech. Satyrycznej partii nie do śmiechu

W życiu partyjnym bywało też niewesoło, gdy rząd Viktora Orbana wytoczył działaczom sprawę za niszczenie poważnych dokumentów wyborczych po tym, jak namawiali wyborców do fotografowania najciekawiej wypełnionych kart do głosowania. Ogromną grzywnę, wymierzoną przez węgierski sąd kolejne instancje obniżyły do 390 dolarów, ale Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał orzeczenie całkowicie przeciwko Węgrom, twierdząc, że naruszyły one w tej sprawie zasadę wolności słowa.