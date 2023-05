Podpalił market budowlany. Ponad milion złotych strat w Zielonej Górze

Szybko okazało się, ze to było podpalenie. Kiedy akcja gaśnicza dobiegła końca, miejsce zdarzenia poddano oględzinom z udziałem biegłego. - Śledczy bardzo szybko ustalili, że doszło do podpalenia, którego sprawcą może być jedna osoba. Policjanci ustalili także, że nieznany mężczyzna do podpalenia wykorzystał najprawdopodobniej łatwopalną substancję, którą rozlał na składowany w podziemnym magazynie towar – opowiada Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.