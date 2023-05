Upuściła komórkę do wanny. 16-latka ginie porażona prądem

Według ustaleń młoda kobieta znajdowała się w wannie i rozmawiała przez telefon komórkowy ze swoją przyjaciółką. Urządzenie z ładowarką podłączoną do gniazdka elektrycznego, mogło się zsunąć do wody i wywołać zwarcie. Wciąż są to tylko niepotwierdzone hipotezy, ale to właśnie przyjaciółka, z którą rozmawiała przez telefon 16-letnia Maria, usłyszała w słuchawce przeraźliwy krzyk. To ona wezwała służby ratunkowe.