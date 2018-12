Lubuskie: Pijany kierowca cysterny zatrzymany w Świebodzinie. Miał 3 promile alkoholu we krwi

Lubuskie – policjanci ze Świebodzina zatrzymali kierowcę, który pod wpływem alkoholu prowadził cysternę przewożącą skroplony gaz (LPG). Mężczyzna był tak pijany, że nie mógł opuścić pojazdu o własnych siłach.

Pijany kierowca został zatrzymany w nocy z niedzieli na poniedziałek w Świebodzinie (woj. lubuskie). Samochód ciężarowy z cysterną, wewnątrz której znajdował się skroplony gaz (LPG), zainteresował przebywających na patrolu policjantów. Funkcjonariusze mieli wrażenie, że kierowca ewidentnie nie panuje nad pojazdem. Nie mylili się. Kiedy przystąpili do kontroli okazało się, że mężczyzna jest tak pijany, że ma duże problemy z samodzielnym opuszczeniem kabiny pojazdu. Przeprowadzane badania wykazały, że miał on 3 promile alkoholu we krwi.