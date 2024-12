Lubnauer o dymisji Wieczorka. "Za dużo tych rzeczy było"

W czwartek minister nauki Dariusz Wieczorek podał się do dymisji. - To dobrze, że nie jest już szefem resortu? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit" zwrócił się do wiceminister edukacji narodowej Katarzyny Lubnauer z KO. - To decyzja, którą - jak rozumiem - podjął wspólnie pan premier Tusk z panem przewodniczącym Czarzastym. Jednak za dużo tych rzeczy było. To jest tak, my jesteśmy rządem koalicyjnym, każde z ugrupowań odpowiada za pewne resorty i odpowiada za swoich polityków. Jeśli wśród polityków Lewicy, pojawił się wpis "To jest nie do obrony", to co ja mam wartościować - odparła Lubnauer. - Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to zawsze są trudne decyzje, natomiast są pewne standardy. I chyba nawet w Lewicy doszli do wniosku, że te standardy zostały przekroczone - oceniła wiceminister edukacji narodowej.