Lubnauer bojkotuje program TVP. Zdenerwowały ją pytanie o długi Nowoczesnej

Katarzyna Lubnauer zdecydowała, że już więcej nie będzie gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP. Dlaczego? Jak wynika z relacji prowadzącego, Lubnauer "była przekonana, że pytania o długi Nowoczesnej nie padną, a jednak padły".

Jak ustaliła niedawno Wirtualna Polska, partia Katarzyny Lubnauer przechodzi niemałe problemy. Komornik zabezpieczył jedno z kont Nowoczesnej . – Prowadzimy rozmowy i zbliżamy się do podpisania ugody, by rozłożyć płatność na raty. Chodzi o około 150 tys. zł – mówił w rozmowie z reporterką Magdą Mieśnik Mirosław Pampuch, skarbnik Nowoczesnej.

Jednocześnie zaznaczył, że nie obiecywał wydawcy, że temat problemów finansowych nie padnie podczas porannej rozmowy. – Ja się na to nigdy nie zgodziłem i nigdy nie zgodzę, by polityk dyktował mi pytania – powiedział Marek Pyza, który napisał do Katarzyny Lubnauer, by wytłumaczyć całą sytuację.