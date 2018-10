Komornik zapukał do Nowoczesnej. Wierzyciel nie chciał już czekać na pieniądze

Kłopoty ugrupowania Katarzyny Lubnauer. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, komornik zabezpieczył jedno z kont partii. – Negocjujemy ugodę – mówi nam Mirosław Pampuch, skarbnik Nowoczesnej.

Katarzyna Lubnauer nie chciała rozmawiać o problemach z komornikiem. – Proszę dzwonić do skarbnika, do widzenia – rozłączyła się, gdy poprosiliśmy o komentarz.

Mirosław Pampuch, który odpowiada za finanse ugrupowania, potwierdził, że wszczęto procedurę komorniczą. - Komornik na wniosek wierzyciela objął jedno z naszych kont zabezpieczeniem. Chodzi o firmę, z którą współpracujemy. To nie jest postępowanie egzekucyjne, a zabezpieczenie na poczet roszczeń - mówi skarbnik. I dodaje: - Prowadzimy rozmowy i zbliżamy się do podpisania ugody, by rozłożyć płatność na raty. Chodzi o około 150 tys. zł