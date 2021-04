Lot Andrzeja Dudy z Zielonej Góry. Poseł od Ziobry nie ukrywał, co myśli

Sprawa prezydenckiego lotu 2 lipca 2020 r. nie milknie. O komentarz do incydentu z udziałem Andrzeja Dudy poprosiliśmy Sebastiana Kaletę, wiceministra i posła Solidarnej Polski. - W pierwszej kolejności odpowiednie organy dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa powinny się wypowiedzieć. Nie jestem ekspertem od procedur lotniczych. Wyjaśnienia, które przedstawiła kancelaria prezydenta w zakresie tego, że nie ingerowała w to, jak przebiegał lot, uznaje za wiarygodne - tłumaczył polityk w programie WP "Newsroom", dodając, że "z tego co wie, to postępowanie wyjaśniające zostało zainicjowane". Podkreślił, że publikacja Wirtualnej Polski jest "artykułem prasowym, może mieć pewne luki, niedomówienia". - Sprawa jest znana od wielu miesięcy - stwierdził Kaleta.

Rozwiń