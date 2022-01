Losy Banasia w rękach Kukiza

Rozłam w PSL w sprawie Banasia?

"Rzeczpospolita" pisała kilka tygodni temu, że po licznych opóźnieniach sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich ma ona we wtorek 25 stycznia rozpatrzyć wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. To utoruje drogę do głosowania, postawienia zarzutów, a w przypadku skazania do usunięcia z funkcji.