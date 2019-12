Londyn. Matka Polaka bohatera boi się o syna

Walczył w Londynie z zamachowcem. Łukasz został okrzyknięty bohaterem, ale unika rozgłosu. Podobnie jak jego matka, która martwi się o syna. - Wie, że za zamachami podobno stoi Al Kaida, a z nimi nie ma żartów - mówi znajomy kobiety.

Wiadomo, kim jest Polak bohater, który obezwładnił napastnika podczas zamachu na London Bridge. W mediach pojawiły się jego dane i zdjęcia. On jednak nie chce się ujawniać ani zabrać głosu. Jego matka również zamknęła drzwi przed dziennikarzami. Jej znajomy podał powód.

Okazuje się, że matka Łukasza się o niego boi. - Wie, że za zamachami podobno stoi Al Kaida, a z nimi nie ma żartów. Z tego powodu nie chce rozgłosu - powiedział "Faktowi" znajomy pani Jolanty. Jak dodał, "brytyjskie media już go pokazały, ale nie ma powodu, aby było tego jeszcze więcej". - Chodzi o jego bezpieczeństwo - podkreślił.

"Faktowi" udało się też porozmawiać z sąsiadkami Łukasza. - Mieszkałyśmy obok bohatera, nawet o tym nie wiedząc. To niesamowite, jak w niepozornym człowieku pod wpływem dramatycznych wydarzeń może obudzić się niesamowita siła i odwaga. Jesteśmy dumne, że mamy tak wspaniałego sąsiada. To prawdziwy zaszczyt. Łukasz jest bardzo skromnym człowiekiem i nie obnosił się z tym, co zrobił. Ogromny szacunek - powiedziały Maria Kovacsova i Edita Masceviciute.