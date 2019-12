Zamach w Londynie. Polski bohater może otrzymać policyjny medal za odwagę

Łukasz, który walczył w Londynie z zamachowcem, może zostać odznaczony wraz z innymi osobami, które zatrzymały napastnika - podaja brytyjskie media. To sposób, aby nagrodę dostał również jeden z więźniów. Zgodnie z prawem skazana osoba nie może otrzymać nagrody z rąk królowej.

To nie jedyna nagroda jaką mógłby otrzymać Polak. Minister sprawiedliwości miał zwrócić się z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie ozdnaczenia Łukasza Medalem za Ofiarność i Odwagę. Również Polonia w Wielkiej Brytanii chce przyznania 38-latkowi nagrody "Polish Hero". To coroczna nagroda przyznawana przez redakcję portalu Polish Express.

Polski bohater wydał we wtorek oświadczenie, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń na London Bridge. Podkreślił, że "działał instynktownie starając się nie dopuścić do tego, aby napastnik zaatakował ludzi w budynku". Napastnik najpierw go zaatakował, a Łukasz razem z innymi osobami wybiegł, aby go powstrzymać. Został ranny, ale wyszedł już ze szpitala.