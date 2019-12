Zamach w Londynie. Polak wydał oświadczenie

Łukasz podkreśla, że został zaatakowany przez mężczyznę, a potem za nim wybiegł. "Działałem instynktownie. Wracam do siebie po tym traumatycznym wydarzeniu i chciałbym to robić w prywatności" - apeluje.

"Ja i kilku innych próbowaliśmy powstrzymać mężczyznę przed atakowaniem ludzi w budynku. Zrobiłem to za pomocą znalezionej przeze mnie szpicy. Ktoś inny trzymał kieł narwala" - dodaje. Łukasz relacjonuje, że napastnik najpierw go zaatakował, a potem opuścił budynek. "Wielu z nas poszło za nim aż do pachołków na London Bridge" - opisuje.

"Zostałem dźgnięty, a później zabrano mnie do szpitala. Jestem wdzięczny, że mogłem już wrócić do domu. Kiedy nastąpił atak, działałem instynktownie. Teraz wracam do siebie po tym traumatycznym wydarzeniu i chciałbym to robić w prywatności, przy wsparciu mojej rodziny" - kontynuuje. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się nie podawać personaliów Polaka.