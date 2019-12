Zamach w Londynie. Polonia też chce odznaczyć Łukasza za bohaterski czyn

38-letni Łukasz został okrzyknięty bohaterem zarówno w Polsce, jak i na Wyspach. To on podczas piątkowego ataku terrorystycznego w Londynie walczył z nożownikiem Usmanem Khanem. Polonia w Wielkiej Brytanii chce odznaczyć Polaka nagrodą "Polish Hero".

"Ja i kilku innych próbowaliśmy powstrzymać mężczyznę przed atakowaniem ludzi w budynku. Zrobiłem to za pomocą znalezionej przeze mnie szpicy. Ktoś inny trzymał kieł narwala" - relacjonuje Łukasz w wydanym we wtorek oświadczeniu. Polak relacjonuje, że napastnik najpierw go zaatakował, a potem opuścił budynek. "Wielu z nas poszło za nim aż do pachołków na London Bridge" - opisuje. 38-latek trafił do szpitala. Jest już w domu i teraz dochodzi do siebie.