Lokale wyborcze Białystok. Godziny otwarcia w wybory 2019. Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Wybory parlamentarne 2019 to jedno z najważniejszych wydarzeń jesieni. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Do której będą otwarte lokale wyborcze? Gdzie można zagłosować? Jak oddać prawidłowo głos? Wyjaśniamy.

Lokale wyborcze Białystok na wybory 2019. Godziny otwarcia, jak znaleźć lokal wyborczy

13 października lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 rano. Głosować będzie można do godziny 21, kiedy to zostaną zamknięte lokale wyborcze i zakończy się cisza wyborcza . W nadzwyczajnych sytuacjach PKW ma prawo wydłużyć godziny pracy lokali wyborczych, tym samym przedłużając czas głosowania i ciszę wyborczą.

Wybory 2019. Jak głosować, żeby twój głos był ważny?

Jeżeli wiesz już, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy, to warto przypomnieć, jak wygląda procedura głosowania. Zasady są bardzo proste, ale wbrew pozorom wiele osób ma problem z zapamiętaniem jak głosować, żeby głos był ważny. Podczas wyborów parlamentarnych 2015 oddano aż 604947 nieważnych głosów w wyborach do Senatu i 394664 nieważne głosów w wyborach do Sejmu.