Tajemnicze odkrycie na budowie w Łodzi. Skarb z II wojny światowej

Kolejny skarb z czasów II wojny światowej odkopany w Łodzi. Tym razem Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi pochwalił się nowym odkryciem na oficjalnym koncie na Facebooku. Do sieci trafiły zdjęcia znalezisk, na które przypadkowo natrafili robotnicy podczas prac na ul. Północnej. Widać na nich przedmioty codziennego użytku, monety, torebki z metalowej siatki, zegarki, fragment żyrandola, a także przedmioty związane z judaizmem. Niewykluczone, że znalezione artefakty należały niegdyś do jednej z rodzin żydowskich. "Odkryto przedmioty codziennego użytku ukryte najprawdopodobniej podczas lub tuż przed II wojną światową. Wśród znalezisk znajdowały się różne przedmioty związane z judaizmem – świeczniki, kubki i kielichy kiduszowe, kadzielnice" - poinformował na Facebooku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. Robotnicy natrafili na zakopane przedmioty na niewielkiej głębokości pod ziemią, a wszystkie z nich zostały "przykryte papą oraz luźno ułożonymi cegłami". Najprawdopodobniej ludzie, którzy schowali te rzeczy zrobili to przed lub w trakcie wojny i zapewne mieli nadzieję, że jeszcze po nie wrócą.