Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 33-latka zajmującego jeden z pustostanów w Łodzi. Mężczyzna był poszukiwany w sprawie zmasakrowanych zwłok, które odkryto w pobliskiej studni. Bezdomny przyznał się do zamordowania młodszego kolegi.

Biegli stwierdzili, że mężczyzna w momencie wpłynięcia zgłoszenia już nie żył. Przesłuchania świadków doprowadziły policjantów do 33-latka, który przebywał w pustostanie przy ulicy Obywatelskiej. W chwili zatrzymania podejrzany miał 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Łódź. Zwłoki w studni. Do zbrodni przyznał się bezdomny

Po wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany. 33-latek przyznał się do zabójstwa. Zmasakrowane ciało młodszego kolegi wrzucił do studni, by zatrzeć ślady zbrodni.