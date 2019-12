Zabójstwo w Kołobrzegu. 17-latek został aresztowany

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 17-latka, podejrzanego o zabójstwo kolegi. Adrian W. usłyszał wcześniej zarzut. Nastolatek skończył 17 lat i będzie odpowiadał jak dorosły.

Decyzję ws. aresztu podjął w czwartek rano Sąd Rejonowy w Kołobrzegu. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratury i zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące dla Adriana W. - podaje TVN24.

- On już poszedł jako zdeklarowany co do tego, że zrobi krzywdę koledze. Zaopatrzył się w nóż, poszedł z tym nożem - powiedział w TVP3 Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.