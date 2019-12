Kołobrzeg. Zabójstwo 16-latka. Adrian W. szczegółowo opisał dzień zbrodni

Wszystko wskazuje na to, że 17-letni Adrian W. z premedytacją zabił o rok młodszego przyjaciela Sebastiana J. Młody mężczyzna przyznał się do zbrodni i usłyszał zarzut zabójstwa.

W czwartek 17-letni Adrian W. usłyszał zarzut zabójstwa w Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu. Przyznał się do winy i szczegółowo opisał dzień, w którym doszło do zbrodni. Śledczy ustalili, że młody mężczyzna zabił z premedytacją swojego przyjaciela Sebastiana J.

- On już poszedł jako zdeklarowany co do tego, że zrobi krzywdę koledze. Zaopatrzył się w nóż, poszedł z tym nożem - powiedział w TVP3 Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.