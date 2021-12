Łódź: sądowi lekarze strzelali do ludzkich zwłok. Jest decyzja prokuratury

- Weszłam do sali sekcyjnej, a tam na stole leżał mężczyzna o nieustalonej tożsamości. Miał liczne rany w okolicach brzucha, od broni śrutowej. Pytałam szefa laborantów, czy to jakieś zabójstwo? On się zaśmiał i powiedział, że niektórzy lekarze strzelają sobie wieczorami do zwłok. Dodał, że nasz szef kazał nie wpisywać tych strzałów do protokołów sekcyjnych - relacjonowała portalowi onet.pl lekarz z ZMS w Łodzi