Lockdown we Francji. Emmanuel Macron zaostrza obostrzenia

Emmanuel Macron zdecydował się wprowadzić nowe obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przekonywał, że Francja ma do wyboru albo obranie "nowego kierunku", albo ryzyko "utraty kontroli". Trzeci lockdown ma zacząć się w najbliższą sobotę i potrwać co najmniej miesiąc. Będzie obowiązywał w całym kraju - informuje cnn.com. Wcześniej były lokalne restrykcje.

Francja. Emmanuel Macron wprowadza nowe obostrzenia

Nowe obostrzenia we Francji zakładają godzinę policyjną od godz. 19 oraz ograniczenia podróży krajowych do 10 km. Tam, gdzie to możliwe, ludzie zostali poproszeni o pracę zdalną. Na minimum trzy tygodnie zamknięte zostaną przedszkola oraz szkoły podstawowe i średnie, co oznacza przejście na zdalne nauczanie. Zamknięte zostaną też sklepy z wyjątkiem tych, które oferują artykuły pierwszej potrzeby.