Lockdown w Polsce. Wybory w Rzeszowie przełożone? PiS nie wyklucza

Zaplanowane na 9 maja wybory prezydenckie w Rzeszowie mogą nie odbyć się w terminie - wynika z informacji Wirtualnej Polski. - Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej w kraju - mówią nam rozmówcy z obozu rządzącego.

To będą być może najważniejsze w tym roku wybory. Stolica Podkarpacia stanie się polem starcia koalicjantów. O fotel prezydenta Rzeszowa ostry bój stoczą kandydaci popierani przez PiS i Solidarną Polskę: wojewoda Ewa Leniart i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Kandydatów prawicy może jednak "pogodzić" kandydat zjednoczonej opozycji, radny Konrad Fijołek, który - wedle sondaży - ma dziś największe szanse na zwycięstwo w bitwie o Rzeszów.

Tylko czy uzupełniające wybory prezydenckie w stolicy województwa podkarpackiego na pewno odbędą się 9 maja, jak określa to dziś rządowe rozporządzenie? - Nie wykluczamy, że Rzeszów trzeba będzie "przesunąć" - mówi nam jeden z polityków obozu rządzącego.

Rzeszów. Lockdown może wstrzymać wybory lokalne

Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Ale - jak twierdzi jeden z rozmówców z rządu - nikt nie jest w stanie dziś na pewno stwierdzić, że uzupełniające wybory na prezydenta Rzeszowa, w których swoich kandydatów proponują PiS, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i zjednoczona opozycja, odbędą się w terminie.

- Trudno to przewidzieć. Na tę chwilę obowiązuje rozporządzenie o wyborach 9 maja - mówi nam ważny polityk PiS. Rzecznik rządu Piotr Müller nie odpowiedział nam jeszcze na pytanie w tej sprawie.

Ale jak wynika z rozmów Wirtualnej Polski, PiS bierze pod uwagę scenariusz przesunięcia wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Jednak tylko wówczas, gdy - jak wyraźnie zaznaczają nasi rozmówcy - okaże się, że wprowadzony właśnie ogólnokrajowy lockdown nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, a sytuacja pandemiczna w drugiej połowie kwietnia nadal będzie bardzo zła. - Wolelibyśmy oczywiście, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem: pandemia wygasa, a wybory odbywają się zgodnie z planem - mówi nam polityk PiS.

Wybory w Rzeszowie. Ministerstwo Zdrowia: czekamy na rekomendacje GIS

O możliwie scenariusze w tej sprawie oficjalnie zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia.

- Jeśli wybory w Rzeszowie zostaną zorganizowane w przewidzianym terminie, to na pewno zgodnie z odpowiednimi procedurami sanitarno-epidemiologicznymi. Możemy spodziewać się jasnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku ubiegłorocznych wyborów na prezydenta kraju - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jak dodaje rozmówca WP, "na szczęście wybory w Rzeszowie nie są zaplanowane teraz, gdy mamy przed sobą szczyt trzeciej fali koronawirusa".

Lockdown a wybory w Rzeszowie. Opozycja: PiS nie chce dopuścić do swojej porażki

Sprawa ma jednak również tło polityczne.

Największe szanse na wygraną wedle sondażu IBRIS - w obu turach - ma kandydat opozycji Konrad Fijołek. Tuż za nim plasują się popierany przez Tadeusza Ferenca Marcin Warchoł z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Ewa Leniart, wojewoda związana z PiS (startująca jednak z własnego komitetu, bez partyjnego szyldu). Walka o prezydenturę będzie więc niezwykle wyrównana.

- Dłuższa kampania mogłaby być sposobem dla PiS na to, by odrobić straty - zauważa jeden z naszych rozmówców. Jak dodaje, z powodów zdrowotnych (koronawirus) z kampanii wyłączony jest w tej chwili lider PiS w Rzeszowie, szef struktur PiS w całym kraju Krzysztof Sobolewski. - To także kłopot, zatem przedłużenie kampanii nie byłoby z punktu widzenia PiS głupie - słyszymy.

Rzeszów podzieli Zjednoczoną Prawicę? Wicerzecznik PiS zapowiada bój

Co na to sami kandydaci?

- Wiąże nas rozporządzenie o wyborach 9 maja. Uważam, że powinny się one odbyć jak najszybciej. To mieszkańcy miasta decydują o tym, kto powinien rządzić. Rozumiem sytuację pandemiczną, ale musimy też uwzględniać reguły demokracji. Pożądanym byłoby, gdyby wybory prezydenckie w Rzeszowie odbyły się w przewidzianym terminie - mówi Wirtualnej Polsce wiceminister Marcin Warchoł.

Z Ewą Leniart i Konradem Fijołkiem nie udało nam się skontaktować. O scenariuszu zakładającym przełożenie wyborów prezydenckich w Rzeszowie rozmawialiśmy za to z sekretarzem generalnym PO, Marcinem Kierwińskim, który jest zaangażowany w organizację kampanii opozycji na Podkarpaciu.

- Analizujemy wszelkie scenariusze. Jesteśmy przekonani co do tego, że jeśli zostanie podjęta decyzja o przełożeniu wyborów w Rzeszowie, to będzie miała ona podłoże wyłącznie polityczne - mówi Wirtualnej Polsce poseł Kierwiński.

Jak przekonuje nasz rozmówca, "jeśli kandydatka PiS nadal będzie przegrywała w sondażach, a kandydat opozycji będzie miał, jak dziś, wielkie szanse na zwycięstwo, to PiS zrobi wszystko, by wybory odsunąć w czasie". - A warto przypomnieć, że kiedy PiS forsowało wybory na prezydenta Polski w maju ubiegłego roku, to nie widziało problemu w pandemii - podkreśla polityk opozycji.

Kierwiński przekonuje, że "niezależnie od tego, jak PiS będzie przy wyborach w Rzeszowie kuglować, opozycja będzie przygotowana i wygra”.

Wybory w Rzeszowie. Zapowiada się ostry bój, znamy kalendarz wyborczy

Przypomnijmy: Tadeusz Ferenc - w przeszłości związany z SLD - złożył rezygnację z funkcji prezydenta Rzeszowa z powodów zdrowotnych. Na swojego następcę wskazał nieoczekiwanie polityka Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

Warchoł nie uzyskał jednak poparcia PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego poparła swoją kandydatkę: wojewodą podkarpacką Ewę Leniart.

Opozycja - KO, PSL, Lewica oraz ruch Szymona Hołowni - poparła wiceszefa rady miasta Konrada Fijołka.

Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa wyznaczono na niedzielę, 9 maja 2021 r. - wynika z rozporządzenia premiera opublikowanego w Dzienniku Ustaw, które w sobotę 13 marca weszło w życie.

Do rozporządzenia dołączono kalendarz wyborczy określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Zgodnie z nim w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy podać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim.

Ponadto, do 30 marca należy zawiadomić komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego; do 1 kwietnia 2021 r. ma nastąpić powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej; do północy 16 kwietnia jest czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta.

Podanie do publicznej wiadomości, w drodze: rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta, powinno nastąpić do 26 kwietnia.

Kampania wyborcza ma potrwać do północy 7 maja.