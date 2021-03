Jest data wyborów na prezydenta Rzeszowa. Opublikowano rozporządzenie

Do rozporządzenia dołączono kalendarz wyborczy określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Zgodnie z nim w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy podać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim.

Wybory w Rzeszowie. Kalendarz wyborczy

Ponadto, do 30 marca należy zawiadomić komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego; do 1 kwietnia 2021 r. ma nastąpić powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej; do północy 16 kwietnia jest czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta.