LNG płynie do Niemiec. Przybywa pierwszy tankowiec z USA

Niemcy zapobiegają niedostatkom energii

Berlin bardzo dynamicznie podszedł do kwestii poszukiwań alternatyw dla rosyjskich źródeł energii. Terminale przekształcające LNG w gaz to tylko jeden ze sposobów na to, by zapobiegać problemom energetycznym. Wśród innych zastosowanych rozwiązań znajdują się takie działania, jak reaktywacja starych elektrowni, które opalane są ropą i węglem czy też dalsze wykorzystywanie ostatnich trzech znajdujących się na terenie Niemiec elektrowni atomowych, które miały zostać zamknięte, ale ze względu na kryzys przedłużono ich żywotność do połowy kwietnia.