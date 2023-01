Czeski generał: Wojna może się skończyć zupełnie inaczej niż sądzimy

Mocna strona Rosji

Jiri Šedivý zwraca uwagę na to, co może zaważyć na zakończeniu wojny. Za mocną stronę Putina uznał znacznie większy niż w przypadku Ukrainy potencjał ludzki. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Rosja może po prostu zorganizować kolejną mobilizację. "To jeden z wielkich problemów, z którymi musimy się liczyć" - powiedział Šedivý. Jednocześnie podkreślił, że na północnych terenach Ukrainy siły obu armii można uznać za wyrównane, podobnie jak poniesione straty. "Myślę, że jeśli Rosjanie skonsolidują wojska, które tam przesuwają, to Ukraińcy będą mieli duże problemy".