Liz Truss. Kim jest nowa premier Wielkiej Brytanii?

Początkowo Truss należała do socjalliberalnej partii Liberalni Demokraci, jednak już w 1996 roku wstąpiła do Partii Konserwatywnej, w której szeregach jej polityczna kariera nabrała tempa - po bezskutecznym kandydowaniu do Izby Gmin w 2001 i 2005 roku, nowa premier Wielkiej Brytanii otrzymała poselski mandat w 2010 r. Cztery lata później objęła funkcję Ministra środowiska, żywności i spraw wsi. Następnie sprawowała urząd Lorda Kanclerza oraz Ministra Sprawiedliwości w pierwszym gabinecie Theresy May. Po jego rozwiązaniu weszła w skład rządu swojego poprzednika, Borisa Johnsona.