Domek z kart. Jak upadł Boris Johnson

W Wielkiej Brytanii wyborcy konserwatywni to dwie grupy żyjące w dwóch różnych światach. W pierwszym żyją ubożsi mieszkańcy miast na północy Anglii i małych prowincjonalnych miasteczek. W drugim elity sytych, zadowolonych z siebie "hrabstw południowych". Johnson czuje politycznym nosem obie grupy i potrafił jak dotąd przemawiać do nich skutecznie. Podobnie jak Kaczyński rozumie, że ma do wygrania wybory, a nie dyskusję w elitarnej gazecie politycznej czy pustą debatę na Twitterze. Wie, że obie reagują na inne impulsy, żyją innymi tematami i chcą usłyszeć coś innego, dlatego nauczył się "być za, a nawet przeciw". Także tych, którzy na co dzień lekceważą polityków, słusznie podejrzewając, że większość z nich to bezużyteczna dla zwyczajnych ludzi banda karierowiczów, nie posiadająca żadnych stałych wartości ani misji.