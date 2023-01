Listy wyborcze PSL. "Nie szukamy przytulanek"

Polskie Stronnictwo Ludowe wystartuje w wyborach samodzielnie czy stworzy z kimś koalicję wyborczą? - Nie szukamy przytulanek. Robimy ciężką robotę. Naszym zadaniem jest przygotowanie pełnej listy kandydatów, a jak będziemy tworzyć z kimś listy, to część kandydatów zrezygnuje - mówił w programie "Tłit" poseł PSL Marek Sawicki. W niedawnym sondażu PiS i PO mają po 31 proc. poparcia, a PSL zaledwie 2 proc. - Stała taktyka ośrodków kształtowania opinii publicznej. W Polsce co niektórym od 30 lat marzy się duopol polityczny. Jeśli nie zwracamy uwagi na to, że wielopartyjność jest bezpieczniejsza dla obywateli i państwa, to są tacy, którzy uważają, że jeżeli są dwa środowiska polityczne to można się nawzajem obijać i nic z tego nie wynika - komentował. Czy są szanse na współpracę z Polską 2050? - Zaufanie zostało nadwątlone, ale to nie znaczy, że nie mamy zamiaru ze sobą rozmawiać, współpracować i koordynować ewentualnego wspólnego startu w wyborach - mówił gość Michała Wróblewskiego.