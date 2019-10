Listy wyborcze Łódź. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się już w niedzielę, 13 października. Tego dnia Polki i Polacy wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. W artykule wymieniliśmy kandydatów do Sejmu i Senatu z Łodzi. Podajemy pełne listy wyborcze.

Wybory 2019

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już jutro, w niedzielę 13 października. Przypominamy, że głosować mogą osoby pełnoletnie, które w dniu wyborów stawią się w lokalu wyborczym odpowiadającym ich miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Aby głosować, należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja studencka). W artykule przedstawiliśmy kandydatów na posłów i senatorów z Łodzi. Podajemy pełne listy wyborcze.

Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 9 (Łódź)