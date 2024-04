Listy KO do europarlamentu. Grabiec: nie jest tajemnicą

Szef KPRM podkreślił, że wybory do PE są bardzo ważne i można je porównać do wyborów prezydenckich, które są przed nami. - Dzisiaj premier Donald Tusk podczas posiedzenia zarządu (PO) apelował, aby posłowie bardzo angażowali się w wybory europejskie, po to żeby budować poparcie dla tych list. Dla posłów to jest okazja do tego, aby wsparli wynik listy - powiedział. Dodał jednak, że ma wrażenie, że Polacy są zmęczeni ilością wyborów w ostatnich miesiącach.