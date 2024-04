KO szykuje się na na nowe wybory. Tusk ma jeden, główny cel. Znamy strategię

Głównym celem KO będzie wyprzedzenie PiS-u w wyborach europejskich. To ma być pierwsze jednoznaczne zwycięstwo tej formacji od dekady. Odpowiedzialność jest tym większa, że partyjni analitycy spodziewają się gorszego wyniki Trzeciej Drogi, a lepszego Konfederacji. - Jeśli Trzecia Droga spadnie na próg 10 procent, to my musimy mieć co najmniej 35 proc. To jest do zrobienia - przekonuje polityk KO.