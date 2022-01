Lista "demoralizujących organizacji" to fake news? Wiceszef MEiN: Zapomnijmy o tej liście

Małopolska kurator Barbara Nowak miała przekazać posłankom KO listę, na której umieszczono ok. 200 "demoralizujących organizacji". Wśród nich wymieniono m.in. Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, stowarzyszenia upamiętniające polskich Żydów czy Amnesty International. - Pani kurator Barbara Nowak jasno się od tego odcięła w mediach społecznościowych. Uważa, że jest to konfabulacja i kłamstwo, jakoby miała ona przygotowywać lub kolportować jakąś listę - przekazał w programie "Newsroom" WP wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. - Musimy przeciąć tego fake newsa, który krąży po internecie. (...) Zapomnijmy o tej liście, bo ona nie ma nic wspólnego z administracją rządową w terenie i z Barbarą Nowak. (...) Nie chcę się wypowiadać na temat organizacji, które zgodnie z polskim prawem funkcjonują. Nie znam tych organizacji, nie jestem też upoważniony do dokonywania tego typu recenzji. Te, które pan wymienił, znam tylko ze słyszenia. Trudno jest opowiadać o treści książki, oglądając tylko okładkę. Proszę pozwolić, że uchylę się od odpowiedzi. Wszystkim życzę, żeby te fundacje służyły drugiemu człowiekowi i celom statutowym - oświadczył wiceszef MEiN.