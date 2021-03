List komisarz Rady Europy w sprawie mediów do premiera Mateusza Morawieckiego

"Obawiam się, że proponowany przez pański rząd podatek od reklam w konsekwencji prowadzić będzie do zduszenia niezależnych ośrodków mediowych poprzez ograniczenie obywatelom możliwości wyboru odpowiadającego im przekazu, a w rezultacie ograniczenia ich prawa do informacji" - napisała w liście do premiera Morawieckiego komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Dunja Mijatović.

Mijatović powołuje się na Europejską Konwencję Praw Człowieka

Komisarz w liście apeluje, by w pracach nad projektem wziąć pod szczególną uwagę komiczność zapewnienia mediom równości w informowaniu obywateli. "Zachęcam pana, by w pracach nad projektem wykorzystać okazję do tego, by zabezpieczyć wszystkie ośrodki mediowe przed ewentualną dyskryminacją. Efektem ustawy nie może być rozchwianie, jakże istotnego dla społeczeństwa sektora, którego podwaliną jest dywersyfikacja informacji" - czytamy w liście.