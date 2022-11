List do św. Mikołaja z Ukrainy. Serce pęka

Zdaniem DiCarlo, tegoroczna zima będzie "katastrofalna dla milionów Ukraińców", którzy zostaną pozbawieni dostępu do ciepła i prądu. Sytuację stara się ratować Zachód, który podjął działania mające pomóc państwu walczącemu z agresją Rosji. Jak dotąd do Kijowa trafiło ok. 400 generatorów prądu. Trafiły one jednak przede wszystkim do obiektów publicznych - szpitali, szkół i innych instytucji kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania państwa.